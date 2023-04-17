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Сегодня, 16:29

Стрепетов: «В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошел «Ростов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ (0:0).

«Зенит» проводил блестящие атаки. Возьмите тот же удар Караваева в перекладину в первом тайме. Игрок уровня «Зенита» и сборной должен реализовывать этот момент. К слову о вашем вопросе — этот удар не попал в статистику ударов в створ. А это стопроцентный голевой момент. Многие сказали, что «Ростов» в первом тайме выглядел лучше. В чем лучше? Был полумомент у Комличенко на 41-й минуте, а у «Зенита» только в первом тайме были два хороших голевых момента у Караваева и столько же у Клаудиньо. В то же время ни «Зенит», ни «Ростов» не провели хороших контратак. «Ростов» хорошо закрывался, «Зенит» тоже. В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошел дончан. Если Малком или Клаудиньо хотят играть в Европе, они должны реализовывать те моменты, которые у них были», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005089301_strepetov_zenit_sozdal_bolshe_momentov_i_prosto_smyal_rostov
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Крылья Советов, Локомотив

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