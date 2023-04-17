Спортивный директор «Оренбурга» — о выкупе Мансильи: «Прилетает агент, будем разговаривать»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о ходе переговоров по выкупу аргентинского нападающего Брайана Мансильи.
«Работаем по выкупу Мансильи. Прилетает агент в Оренбург, будем садиться, разговаривать. Надеемся, что все получится», — сказал Андреев «СЭ».
Права на футболиста принадлежат «Расингу». Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до конца текущего сезона.
В этом сезоне 26-летний аргентинец провел за клуб 20 матчей, забил 3 гола и отдал 6 передач.
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|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
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|4
|50-28
|45
|
4
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|5
|5
|42-21
|44
|
5
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|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
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|5
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|49-36
|38
|
7
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|11
|4
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|37
|
8
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|23
|10
|3
|10
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|33
|
9
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|9
|4
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|31
|
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|4
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|36-40
|28
|
11
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|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
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