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Стрепетов оценил выступление Бакаева в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева.

«Когда он подписал контракт с «Зенитом», я был уверен, что он составит конкуренцию остальным футболистам. Он сильный и универсальный спортсмен: обводка, пас, завершающий удар — все при нем. Я думал, что он составит конкуренцию Кузяеву. Получилось так, что он эту борьбу проиграл. Сейчас Зелимхан находится в сложной ситуации. По манере игры он, конечно, спартаковец. Посмотрим, что будет с комплектованием команды в следующем сезоне. Непонятно, что будет с Малкомом, Венделом и Клаудиньо. В текущей ситуации Зелимхан правильно поступает, оставаясь в «Зените». Остается пожелать ему приобрети дополнительную уверенность и в хорошем смысле спортивную нахальность», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005197361_strepetov_ocenil_igru_bakaeva_za_zenit
Зелимхан Бакаев
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