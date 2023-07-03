Стрепетов оценил выступление Бакаева в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева.

«Когда он подписал контракт с «Зенитом», я был уверен, что он составит конкуренцию остальным футболистам. Он сильный и универсальный спортсмен: обводка, пас, завершающий удар — все при нем. Я думал, что он составит конкуренцию Кузяеву. Получилось так, что он эту борьбу проиграл. Сейчас Зелимхан находится в сложной ситуации. По манере игры он, конечно, спартаковец. Посмотрим, что будет с комплектованием команды в следующем сезоне. Непонятно, что будет с Малкомом, Венделом и Клаудиньо. В текущей ситуации Зелимхан правильно поступает, оставаясь в «Зените». Остается пожелать ему приобрети дополнительную уверенность и в хорошем смысле спортивную нахальность», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.