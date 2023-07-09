В «Динамо» рассказали об уходе Варелы
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об уходе из команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.
«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», — приводит слова Гафина ТАСС.
30-летний защитник выступал за «Динамо» с 2020 по 2022 годы. Летом прошлого года он приостановил контракт и перешел в бразильский «Фламенго».
Источник: https://tass.ru/sport/18227319
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