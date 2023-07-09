В «Динамо» рассказали об уходе Варелы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об уходе из команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», — приводит слова Гафина ТАСС.

30-летний защитник выступал за «Динамо» с 2020 по 2022 годы. Летом прошлого года он приостановил контракт и перешел в бразильский «Фламенго».