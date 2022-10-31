Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Сторожук рассказал, как получил предложение возглавить «Краснодар»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился воспоминаниями о том, как получил предложение от Сергея Галицкого возглавить основную команду.

«Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, все быстро произошло. Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда? Я знаю, чем занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Я думаю, что такие предложения не часто поступают», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

41-летний специалист работает в системе «Краснодара» с 2019 года. В 2022 году он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а затем — главным тренером. Под его руководством клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/storozhuk-rasskazal-kak-prinyal-predlozhenie-galitskogo-vozglavit-krasnodar-1400558/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Сторожук
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»
В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»
В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой
Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса
Орлов: «Малком и Вендел показывают всем питерцам, как надо пахать, чтобы попасть в основу «Зенита»
Шишкин: «Я бы на месте Абаскаля задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — о возможных трансферах Баринова и Чалова: «Если есть предложение в хороший европейский клуб, надо идти»

В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости