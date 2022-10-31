Сторожук рассказал, как получил предложение возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился воспоминаниями о том, как получил предложение от Сергея Галицкого возглавить основную команду.

«Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, все быстро произошло. Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда? Я знаю, чем занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Я думаю, что такие предложения не часто поступают», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

41-летний специалист работает в системе «Краснодара» с 2019 года. В 2022 году он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а затем — главным тренером. Под его руководством клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.