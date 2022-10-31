Газзаев — о возможных трансферах Баринова и Чалова: «Если есть предложение в хороший европейский клуб, надо идти»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающего ЦСКА Федора Чалова в европейские клубы.

«Я думаю, если есть хорошее предложение в хороший европейский клуб, надо идти. К сожалению, сегодня весь наш спорт находится в изоляции. Тем не менее, если есть предложения, надо попробовать и заявить о себе. Я знаю, что и у Чалова, и у Баринова они есть. Это нормальное явление», — цитирует «КП Спорт» слова Газзаева.

Весной стало известно, что Бариновым в зимнее трансферное окно интересовалась «Валенсия».

28 октября агент Антон Смирнов сообщил, что полузащитник «Локомотива» выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры в Европе.