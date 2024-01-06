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Сегодня, 06:34

Келвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии вместо Ренана

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Бабаев и Келвен.
Фото ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Келвен вошел в обновленный список олимпийской сборной Бразилии, сообщается на официальном сайте Конфедерации бразильского футбола (CBF).

22-летний бразилец вызван в сборную вместо защитника «Зенита» Роберта Ренана, который арендован «Интернасьоналом».

Келвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей, забил гол и сделал четыре результативные передачи.

Келвен
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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