Келвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии вместо Ренана

Защитник ЦСКА Келвен вошел в обновленный список олимпийской сборной Бразилии, сообщается на официальном сайте Конфедерации бразильского футбола (CBF).

22-летний бразилец вызван в сборную вместо защитника «Зенита» Роберта Ренана, который арендован «Интернасьоналом».

Келвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей, забил гол и сделал четыре результативные передачи.