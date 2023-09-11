Стипиди считает, что в РПЛ нужно вернуть систему «весна-осень»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», призвал изменить систему проведения российских профессиональных футбольных турниров.

«Нужно вернуться на систему «весна-осень», и получится большая польза для нашего футбола. Иначе мы ничего не добьемся. Надо полностью поменять систему проведения чемпионата и первенства страны. Тогда сезон будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, когда даже в северных районах страны условия более-менее нормальные. Ну а летом поля везде приличные. Не придется играть в декабре, как сейчас, в валенках и в фуфайках, не надо будет замерять температуру. Я удивлялся, когда в Уфе было минус 20 или минус 25, но всех обманывали, говорили, что температура выше, и выходили играть. Хотя в таких условиях даже просто на улице не хочется находиться. Я ездил в Уфу на выезды со своими командами и знаю, какое там безобразное искусственное поле. Но оказывается, что там играть можно, а «Оренбургу» выходить в РПЛ было нельзя и «Алании» нельзя играть в Премьер-лиге на стадионе в Грозном. У нас получается все время разный подход к людям и к командам. Поверьте мне, система «осень-весна» пагубна для нашего футбола. Нужна схема «весна-осень», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ — тогда турнир перешел с «весна-осень» на «осень-весна».