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Сегодня, 14:54

Стипиди считает, что в РПЛ нужно вернуть систему «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», призвал изменить систему проведения российских профессиональных футбольных турниров.

«Нужно вернуться на систему «весна-осень», и получится большая польза для нашего футбола. Иначе мы ничего не добьемся. Надо полностью поменять систему проведения чемпионата и первенства страны. Тогда сезон будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, когда даже в северных районах страны условия более-менее нормальные. Ну а летом поля везде приличные. Не придется играть в декабре, как сейчас, в валенках и в фуфайках, не надо будет замерять температуру. Я удивлялся, когда в Уфе было минус 20 или минус 25, но всех обманывали, говорили, что температура выше, и выходили играть. Хотя в таких условиях даже просто на улице не хочется находиться. Я ездил в Уфу на выезды со своими командами и знаю, какое там безобразное искусственное поле. Но оказывается, что там играть можно, а «Оренбургу» выходить в РПЛ было нельзя и «Алании» нельзя играть в Премьер-лиге на стадионе в Грозном. У нас получается все время разный подход к людям и к командам. Поверьте мне, система «осень-весна» пагубна для нашего футбола. Нужна схема «весна-осень», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ — тогда турнир перешел с «весна-осень» на «осень-весна».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005329417_stipidi_nujno_vernut_sistemu_vesna-osen_inache_myi_nichego_ne_dobemsya
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

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