Бердыев считает, что «Зенит» в еврокубках выглядел бы очень хорошо

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Если кто-то думает, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом страны, Европы или мира, то он ошибается. Сергей проводит очень большую работу с тренерским штабом. Каждый раз он управляет в матчах своими решениями, что говорит о его опыте, который становится все больше. Сейчас команды не участвуют в еврокубках, но думаю, что там «Зенит» тоже выглядел бы очень хорошо», — приводит слова Бердыева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.