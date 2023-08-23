Стипиди: «Федотов в ЦСКА не позволит ни одному игроку качать права, а у Карраскаля может лучше получиться с Личкой»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мнением о возможном переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Если Карраскаль действительно перейдет в «Динамо», никто не будет плакать, потому как все понимают, что у него что-то происходило или происходит с тренером. Бывают моменты, когда даже хороший футболист не находит общего языка с тренером или не понимает его. А Федотов — это достаточно солидный и сильный тренер, который не будет терпеть футболиста, недовольно машущего лапками, когда его меняют. Я думаю, причина в первую очередь в этом. Федотов не позволит ни одному игроку в своей команде качать права. А у Карраскаля, возможно, лучше получится в «Динамо» с Личкой», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Во вторник, 22 августа, «СЭ» стало известно, что Карраскаль не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. Всего он провел 47 матчей за армейцев, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами.