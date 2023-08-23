Metaratings: «Спартак» не ведет поиски нового главного тренера

Руководство «Спартака» не занимается поисками нового главного тренера, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Спартак» уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) в двух последних матчах РПЛ. После 5 туров команда с 9 очками занимает шестое место в чемпионате России. В следующем туре москвичи дома сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет 26 августа.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.