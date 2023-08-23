Агент Карпукаса и Морозова: «Переговоры с «Локо» были не быстрыми, но все решили в рабочем режиме»

Александр Клюев, агент футболистов «Локомотива» Артема Карпукаса и Евгения Морозова, рассказал о сложностях в переговорах по продлению контрактов игроков.

«Переговоры были, скажем так, не быстрыми, но все решили в рабочем режиме», — приводит Metaratings.ru слова Клюева.

Также он ответил на вопрос, интересовались ли европейские клубы Карпукасом этим летом.

«Зачем об этом говорить сейчас? Обратитесь в футбольный клуб «Локомотив», там вам об этом расскажут», — добавил агент.

«Локомотив» продлил контракт с 21-летним Карпукасом до лета 2027 года. Соглашение с 22-летним Морозовым рассчитано до окончания сезона-2025/26.