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Новичок «Зенита» Ду Кейрос: «Мне сказали, что «Спартак» — наш главный соперник. С нетерпением жду матча с ним»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита», полузащитник Ду Кейрос рассказал о своих знаниях об РПЛ.

— Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

— «Спартак». Мне сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

— Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ. Чем он отличается от бразильского чемпионата?

— У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче, и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, здесь команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов. С интересом жду дебюта!

Ранее Ду Кейрос объяснил, чье мнение стало для него решающим при переходе в «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ду Кейрос
3
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
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