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Сегодня, 10:35

Агент Абены заявил, что футболист хочет добиться успеха в «Спартаке»: «Он останется»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.

«Абена останется. Он хочет добиться успеха в «Спартаке» и голоден до побед», — сказал Грунвельд «СЭ».

Соглашение 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне защитник сыграл за красно-белых 11 матчей и результативными действиями не отметился.

ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Краснодар – Кр. Советов
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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