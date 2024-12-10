Агент Абены заявил, что футболист хочет добиться успеха в «Спартаке»: «Он останется»
Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.
«Абена останется. Он хочет добиться успеха в «Спартаке» и голоден до побед», — сказал Грунвельд «СЭ».
Соглашение 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне защитник сыграл за красно-белых 11 матчей и результативными действиями не отметился.
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|3
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|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|5
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|35
|
5
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|
6
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|
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|6
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|
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|
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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30 тур
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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