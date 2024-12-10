Агент Абены заявил, что футболист хочет добиться успеха в «Спартаке»: «Он останется»

Агент защитника «Спартака» Миенти Абены Менно Грунвельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.

«Абена останется. Он хочет добиться успеха в «Спартаке» и голоден до побед», — сказал Грунвельд «СЭ».

Соглашение 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне защитник сыграл за красно-белых 11 матчей и результативными действиями не отметился.