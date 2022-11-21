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Сегодня, 14:54

Стали известны номинанты на премию «Первая пятерка»

Виктория Кравченко
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Даниил Худяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков, полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и хавбек «Спартака» Руслан Литвинов стали претендентами на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2022 года «Первая пятерка», сообщается в пресс-релизе организаторов премии.

Данная награда была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В списке находятся игроки не старше 21 года, которые участвовали в не менее трети матчей своей команды в чемпионате России.

Также номинированы защитник Сергей Волков, нападающий Ираклий Манелов (оба — «Краснодар»), полузащитники Даниил Денисов и Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), полузащитник Артем Карпукас («Локомотив»), полузащитник Александр КоваленкоКрылья Советов»), полузащитник Кирилл КравцовСочи»), полузащитник Кирилл Щетинин, защитники Виктор Мелехин и Александр Сильянов (все трое — «Ростов»).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Иран

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Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Даниил Худяков
РПЛ
Никита Кривцов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Факел

 16 1 3
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