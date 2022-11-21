Стали известны номинанты на премию «Первая пятерка»

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков, полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и хавбек «Спартака» Руслан Литвинов стали претендентами на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2022 года «Первая пятерка», сообщается в пресс-релизе организаторов премии.

Данная награда была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В списке находятся игроки не старше 21 года, которые участвовали в не менее трети матчей своей команды в чемпионате России.

Также номинированы защитник Сергей Волков, нападающий Ираклий Манелов (оба — «Краснодар»), полузащитники Даниил Денисов и Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), полузащитник Артем Карпукас («Локомотив»), полузащитник Александр Коваленко («Крылья Советов»), полузащитник Кирилл Кравцов («Сочи»), полузащитник Кирилл Щетинин, защитники Виктор Мелехин и Александр Сильянов (все трое — «Ростов»).