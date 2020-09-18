Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин подчеркнул важность забитого гола Шапи

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин, который присутствовал на пресс-конференции вместо дисквалифицированного главного тренера Мурада Мусаева, после победы над «Химками» (7:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ подчеркнул важность забитого гола Шапи, так как это может помочь вернуться ему на свой прежний уровень.

— Гол Шапи — предпосылка к его полноценному возвращению? И будет ли Шапи включен в заявку на ПАОК?

— Шапи очень хорошо отработал в тренировочном процессе, с максимальной самоотдачей. Мы считаем, он должен набирать форму и возвращаться на тот уровень, где раньше был. Ему на пользу пошла игра за «Краснодар-2», и сейчас на пользу пошел забитый гол. (Екатерина Потапова)