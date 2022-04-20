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Самедов рассказал о меморандуме между московскими академиями

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов рассказал о меморандуме между московскими академиями.

— Твое первое трансферное окно в «Локо» было в январе 2021 года. Чем ты занимался?

— Молодежью.

— Кого ты привел?

— В молодежку? Смотри, между московскими клубами был подписан документ, что нельзя друг у друга уводить футболистов на уровне академий. Приходилось искать по всей России. Я не мог просто приглашать игроков, которые мне нравились, из «Динамо», «Спартака» или ЦСКА. Много ребят нашли в Балашихе. Мы привели очень много игроков.

«Казанка» тоже была в моей юрисдикции, но я не понимал, как приводить туда футболистов из других команд. Получается, что это должен был быть игрок, который проявил себя во второй лиге. Переход такого футболиста — финансовый вопрос, а он не в моей компетенции. У меня не было полномочий купить игрока за 10-20 миллионов рублей. Я мог только подписать футболиста на первый контракт — это минимальная сумма.

— Когда был подписан меморандум московских академий, о котором ты говоришь?

— По-моему, в прошлом году. Но ситуации бывают разные. Например, какой-то футболист сам хочет уйти из одной академии в другую, тогда у него есть такая возможность. Документ нужен для того, чтобы не было наглых переманиваний и краж игроков.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»
Александр Самедов
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