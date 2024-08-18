Арутюнян: «Тормена и Коста — хорошие игроки, я готов к конкуренции с ними»

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян рассказал о конкуренции с Витором Торменой и Диего Костой.

«Тормена и Коста — хорошие игроки, и мы общаемся с ними каждый день. Я готов к конкуренции с ними. А кого уже выпускать на поле — решение тренера», — приводит слова Арутюняна «РБ Спорт».

20-летний Арутюнян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона.