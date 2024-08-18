Арутюнян: «Тормена и Коста — хорошие игроки, я готов к конкуренции с ними»
Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян рассказал о конкуренции с Витором Торменой и Диего Костой.
«Тормена и Коста — хорошие игроки, и мы общаемся с ними каждый день. Я готов к конкуренции с ними. А кого уже выпускать на поле — решение тренера», — приводит слова Арутюняна «РБ Спорт».
20-летний Арутюнян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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