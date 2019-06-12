Станислав Черчесов: "Жалко, что "Нижний Новгород" не пробился в премьер-лигу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что сожалеет о невыходе "Нижнего Новгорода" в РПЛ. Нижегородский клуб проиграл "Крыльям Советам" в стыковых матчах. Во вторник в Нижнем Новгороде сборная России обыграла Кипр (1:0).

- Жалко, что "Нижний Новгород" не пробился в премьер-лигу, а так можно было посмотреть местных футболистов, - цитирует ТАСС Черчесова. - "Нижний Новгород" провел хороший сезон, но игроков, которые помогли бы сборной, там нет. А вот стадион нам помог.

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