21 января. Доха. Станислав Черчесов и Сергей Семак во время тренировки "Зенита". Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" победу "Зенита" в чемпионате России сезона-2018/19.

В 27-м туре петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом" (1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

– Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат, – сказал Черчесов. – "Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.

– Созвонитесь ли с Семаком, поздравите его?

– Сейчас-то команда в самолете. А футболистам я уже отправил смски. Пока откликнулся только Кузяев, потому что его не было с командой в Грозном.

И надо сказать, что три новых игрока (Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Сердар Азмун. – Прим. "СЭ"), которые пришли в "Зенит" зимой, внесли большую лепту в успех команды.

– Когда поняли, что чемпионство от "Зенита" уже не уйдет?

– После того, как "Зенит" обыграл "Краснодар" (3:2, 20 апреля. – Прим. "СЭ"), преимущество над преследователями стало большим. Стало понятно, что догнать его будет очень сложно. Если "Зенит", конечно, сам осечек не допустит. Он их не допустил.

При этом встреча с "Ахматом" для "Зенита" получилась трудной. Я на ней был. Видите – как оказалось, посетил чемпионский матч.

– Жаль, что Артем Дзюба не сыграл.

– И не только он, но и другие сборники – Кузяев, Ерохин. К сожалению, травма его подкосила. А до этого он хорошо играл.

– Согласны с тем, что матч в Грозном показал, что Дзюба очень важен для "Зенита"?

– Игроки такого плана важны для любой команды. Надеемся, что к матчу с ЦСКА (12 мая. – Прим. "СЭ") он будет готов, а впоследствии вместе с остальными игроками поможет и своему клубу, и сборной.

Главное, чтобы после победы в чемпионате России футболисты сборной не забывали о том, что в июне нам предстоят два важнейших отборочных матча чемпионата Европы-2020 (Илья Андреев)