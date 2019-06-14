Станислав Черчесов: "Когда в России команды будут атаковать, а не обороняться?"

– Что еще дал чемпионат мира России? Если не считать стадионы и болельщиков.

– Есть статистика: посещаемость стала выше на 20 процентов. Но не будет такого, что была тысяча зрителей, а станет сразу сто. Есть обсуждение лимита и расширения лиги, обсуждается то, как это все улучшить. Но всегда нужны аргументы.

– У вас нет ощущения, что нужна совместная идея о превращении РПЛ из оборонительной лиги в атакующую? На многих матчах засыпаешь из-за подхода команд. Даже по работе смотришь – тяжело.

– Но это же приносит им успех! Как только перестанет, жизнь заставит играть иначе. Если оборонительная игра дает условной команде по три очка в каждом матче, заем отказываться? А если в каждом матче оборонительная игра не дает очков, жизнь заставит поменяться. Зритель же тоже хочет, чтобы команда была наверху. Атакующий футбол, который постоянно приводит к поражениям 0:5, пользы не приносит. Обязательно нужен баланс. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова