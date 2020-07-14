Станислав Черчесов: «Дзюба был и остается капитаном сборной, изменений мы не планировали»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном национальной команды.
— Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной, — приводит «Матч ТВ» слова Черчесова. — Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.
— Кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах?
— У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1213585_Situacija_s_koronavirusom__novyj_opyt_dla_vsego_nashego_futbolnogo_soobshhestva_Bolshoje_intervju_Stanislava_Cherchesova