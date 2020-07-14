РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Станислав Черчесов: «Дзюба был и остается капитаном сборной, изменений мы не планировали»

12:13
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном национальной команды.

— Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной, — приводит «Матч ТВ» слова Черчесова. — Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.

— Кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах?

— У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1213585_Situacija_s_koronavirusom__novyj_opyt_dla_vsego_nashego_futbolnogo_soobshhestva_Bolshoje_intervju_Stanislava_Cherchesova

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир