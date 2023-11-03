Агкацев: «В «Краснодаре» понимают, что мне надо уйти, но отпустить меня не могут»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что разговаривал с руководством клуба по поводу своего ухода.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством «Краснодара», с Сергеем Галицким на эту тему тоже немало разговаривали. Он мне сказал: «Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом». Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарем, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей случится. И я их понял», — приводит слова Агкацева «Чемпионат».

Голкипер также отметил, что в «Краснодаре» понимают, что ему надо уйти, но пока не могут отпустить.

«Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — отметил Агкацев.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что летом «Краснодар» отказал ростовчанам в аренде Агкацева.

21-летний вратарь летом 2015 года попал в академию «Краснодара». Он играл за молодежную команду клуба, за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В нынешнем сезоне Агкацев провел за основную команду 6 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 9 мячей и дважды отыграл на ноль.