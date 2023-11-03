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Сегодня, 16:24

Агкацев: «В «Краснодаре» понимают, что мне надо уйти, но отпустить меня не могут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что разговаривал с руководством клуба по поводу своего ухода.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством «Краснодара», с Сергеем Галицким на эту тему тоже немало разговаривали. Он мне сказал: «Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом». Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарем, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей случится. И я их понял», — приводит слова Агкацева «Чемпионат».

Голкипер также отметил, что в «Краснодаре» понимают, что ему надо уйти, но пока не могут отпустить.

«Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — отметил Агкацев.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что летом «Краснодар» отказал ростовчанам в аренде Агкацева.

21-летний вратарь летом 2015 года попал в академию «Краснодара». Он играл за молодежную команду клуба, за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В нынешнем сезоне Агкацев провел за основную команду 6 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 9 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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