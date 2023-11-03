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Сегодня, 12:51

Кубок России: результаты жеребьевки 1/4 финала плей-офф пути РПЛ и пути регионов

Виктория Кравченко
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Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны четвертьфинальные пары FONBET Кубка России Пути регионов и Пути РПЛ. Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьевка.

Пары Пути регионов:

1-й этап

«Родина» — «Урал»;

«Химки» — «Краснодар»;

«Волгарь» — «Ахмат»;

«СКА-Хабаровск» — «Сочи».

Раунд пройдет из одного матча. Игры состоятся с 12 по 14 марта.

Пары Пути РПЛ:

«Оренбург» — «Спартак»;

«Ростов» — ЦСКА;

«Балтика» — «Локомотив»;

«Динамо» — «Зенит».

Раунд пройдет из двух матчей. Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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