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Стало известно условие, при котором Кокорин подпишет контракт с «Зенитом»

18:32
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», форвард Александр Кокорин выдвинул «Зениту» важное условие на переговорах о новом контакте. 29-летний нападающий рассчитывает получить солидные подъемные — причем единовременным платежом и сразу при подписании договора.

Напомним, что контракт Кокорина, который принадлежит «Зениту» и арендован «Сочи», завершается в конце июля. Игрок становится свободным агентом, «Сочи» уже предложил Кокорину заключить полноценный договор.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за «Сочи», забил 7 голов и сделал две результативные передачи. (Вячеслав Короткин)

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