Стало известно, сколько «Спартак» просит за Жиго

По информации «СЭ», «Спартак» назначил цену на 26-летнего защитника Самюэля Жиго в размере не менее, чем 20 миллионов евро. Именно такая сумма была озвучена весной потенциальным покупателям.

К футболисту есть устойчивый интерес у ряда ведущих клубов Франции (в частности, у «Марселя»). Сам Жиго готов как к переезду на родину, так и к продолжению выступлений за красно-белых, контракт с которыми действует до лета 2022 года. Многое в ситуации с его трансфертом зависит от того, выйдут ли москвичи в еврокубки по итогам сезона-2019/20. В случае неудачи вероятность продажи игрока возрастет.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года, за это время он провел 43 официальных матча, забив 5 мячей. (Вячеслав Короткин)