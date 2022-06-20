«Динамо» проявляет интерес к Глебову, Осипенко и Черникову

Как стало известно СЭ, «Динамо» заинтересовано в приобретении опорного полузащитника и ведет активный поиск игрока на российском рынке.

Москвичи уже интересовались возможностью покупки Данила Глебова из «Ростова», но в данный момент сделка выглядит блекло. Динамовцы не готовы платить ту сумму, которую просят ростовчане. Похожая ситуация сложилась и с Максимом Осипенко, которым динамовцы тоже интересовались.

Также в поле зрения «Динамо» находится игрок «Краснодара» Александр Черников. Если краснодарцы согласятся продать полузащитника, то «Динамо» будет первым в списке потенциальных покупателей.