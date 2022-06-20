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Сегодня, 14:37

«Динамо» проявляет интерес к Глебову, Осипенко и Черникову

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Как стало известно СЭ, «Динамо» заинтересовано в приобретении опорного полузащитника и ведет активный поиск игрока на российском рынке.

Москвичи уже интересовались возможностью покупки Данила Глебова из «Ростова», но в данный момент сделка выглядит блекло. Динамовцы не готовы платить ту сумму, которую просят ростовчане. Похожая ситуация сложилась и с Максимом Осипенко, которым динамовцы тоже интересовались.

Также в поле зрения «Динамо» находится игрок «Краснодара» Александр Черников. Если краснодарцы согласятся продать полузащитника, то «Динамо» будет первым в списке потенциальных покупателей.

Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Данил Глебов
Максим Осипенко
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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