«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку

По информации «СЭ», «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Итальянцы аргументируют это тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет «Локо».

Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.

Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.