Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:39

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Итальянцы аргументируют это тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет «Локо».

Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.

Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.

Алексей Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
ФИФА
серия А
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Оренбург» арендовал форварда «Спартака» Оганесяна с правом выкупа
Габулов: «Желание вернуться к работе есть, но никаких предложений от клубов РПЛ пока не было»
Владимир Пономарев: «Бохинен — игрок не уровня ЦСКА. Молодцы, что отпустили»
ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Яндашу
Отец Агаларова: «Гамид не вел переговоров ни с одной командой. Это все слухи»
В «Крыльях Советов» прокомментировали возвращение украинца Иванисени в команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» арендовал форварда «Спартака» Оганесяна с правом выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости