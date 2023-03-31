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Сегодня, 09:20

Стало известно, кого может летом продать «Спартак»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Виктор Мозес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб.

В первую очередь речь идет об атакующем хавбеке Викторе Мозесе (контракт до конца июня 2024 года), форварде Шамаре Николсоне (конец июня 2026-го) и опорнике Кристофере Мартинсе (конец июня 2026-го). Также не исключены трансферы защитника Мацея Рыбуса (конец июня 2024-го) и нападающего Кейта Бальде (конец июня 2025-го).

При этом фланговый форвард Квинси Промес (соглашение до конца июня 2024-го) продолжит карьеру у красно-белых. Не планируется расставание и с основными российскими футболистами.

А вот для арендованных «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 хавбека Алекса Крала и защитника Максимиллиано Кофрие станут подыскивать варианты. Договор чеха действует еще год, бельгийца — два, но в «Спартак» эти игроки точно не вернутся.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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