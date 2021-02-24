Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Хозяйский каприз, не более, — заявил Червиченко. — Как я и говорил, купили воспоминания о чемпионстве. Промес — единственный футболист из чемпионского состава, кто может еще показывать какой-то уровень. За те деньги, что за него заплатили, он не принесет пользу команде. Что-то он забьет, но это не оправдает этих денег. Наши клубы не очень и сильны в переговорах».

Также Червиченко отметил, что не считает Промеса реальным усилениям атакующей линии «Спартака».

«С чего бы вдруг ему сделать команду сильнее в атаке? Он не превосходит по уровню ни Понсе, ни Ларссона. Тил тоже играл в Нидерландах, Мозес вообще играл в «Челси». И что? Это не показатель. Надо смотреть на текущую форму игрока», — добавил Червиченко.

Сегодня, 24 февраля, «Аякс» объявил о переходе 29-летнего хавбека в «Спартак».

(Владимир Пушкарев)