Стали известны подробности будущего перехода хавбека «Кана» в «Локомотив»
10:31
Стало известно, за сколько «Кан» готов отпустить полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив».
По данным L'Equipe, французский клуб просит за игрока 6 миллионов евро без учета бонусов. Сообщается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.
По информации «СЭ», 20-летний француз перейдет в «Локомотив» в общей сложности за 7 миллионов евро, включая бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-alexis-beka-beka-caen-attendu-a-moscou/1279289
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