Стали известны подробности будущего перехода хавбека «Кана» в «Локомотив»

Стало известно, за сколько «Кан» готов отпустить полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив».

По данным L'Equipe, французский клуб просит за игрока 6 миллионов евро без учета бонусов. Сообщается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

По информации «СЭ», 20-летний француз перейдет в «Локомотив» в общей сложности за 7 миллионов евро, включая бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на четыре года.