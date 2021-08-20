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Стали известны подробности будущего перехода хавбека «Кана» в «Локомотив»

10:31
Алексис Бека-Бека (слева). Фото Getty Images
Алексис Бека-Бека (слева). Фото Getty Images
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Стало известно, за сколько «Кан» готов отпустить полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив».

По данным L'Equipe, французский клуб просит за игрока 6 миллионов евро без учета бонусов. Сообщается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

По информации «СЭ», 20-летний француз перейдет в «Локомотив» в общей сложности за 7 миллионов евро, включая бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-alexis-beka-beka-caen-attendu-a-moscou/1279289

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