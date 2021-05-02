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Стали известны первые результаты обследования Влашича. Вчера он получил травму колена

12:57
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

По данным источника, первоначальные результаты МРТ показывают, что 23-летний футболист избежал травмы, которая бы не позволила ему играть долгое время.

После полного обследования будет принято решение о лечении хавбека. Медицинский штаб сборной Хорватии контактирует с Влашичем и коллегами из ЦСКА.

Напомним, футболист покинул поле перед началом второй половины игры. Хорват со слезами на глазах сидел на скамейке армейцев, а затем, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение.

Дополнительная информация:

https://hns-cff.hr/news/22618/vlasic-obavio-pregled-magnetskom-rezonancijom/

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