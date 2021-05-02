Стали известны первые результаты обследования Влашича. Вчера он получил травму колена
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
По данным источника, первоначальные результаты МРТ показывают, что 23-летний футболист избежал травмы, которая бы не позволила ему играть долгое время.
После полного обследования будет принято решение о лечении хавбека. Медицинский штаб сборной Хорватии контактирует с Влашичем и коллегами из ЦСКА.
Напомним, футболист покинул поле перед началом второй половины игры. Хорват со слезами на глазах сидел на скамейке армейцев, а затем, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://hns-cff.hr/news/22618/vlasic-obavio-pregled-magnetskom-rezonancijom/
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