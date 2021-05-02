Стали известны первые результаты обследования Влашича. Вчера он получил травму колена

Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

По данным источника, первоначальные результаты МРТ показывают, что 23-летний футболист избежал травмы, которая бы не позволила ему играть долгое время.

После полного обследования будет принято решение о лечении хавбека. Медицинский штаб сборной Хорватии контактирует с Влашичем и коллегами из ЦСКА.

Напомним, футболист покинул поле перед началом второй половины игры. Хорват со слезами на глазах сидел на скамейке армейцев, а затем, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение.