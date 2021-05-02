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«Химки» — «Урал»: Глушенков впервые выйдет в стартовом составе хозяев, Мирзов остался в запасе

12:58
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Стали известны составы «Химок» и «Урала» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

Полузащитник Максим Глушенков впервые появится в стартовом составе подмосковной команды. Хавбек химчан Резиуан Мирзов попал в список запасных впервые с ноября 2020 года, он выходил на поле с первых минут на протяжении последних восьми матчей.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов. Конате, Себаи, Глушенков.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Мирзов, Корян, Казанцев, Алиев.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Магомадов, Ибрахимай.

Химки — Урал

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