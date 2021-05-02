«Химки» — «Урал»: Глушенков впервые выйдет в стартовом составе хозяев, Мирзов остался в запасе
Стали известны составы «Химок» и «Урала» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.
Полузащитник Максим Глушенков впервые появится в стартовом составе подмосковной команды. Хавбек химчан Резиуан Мирзов попал в список запасных впервые с ноября 2020 года, он выходил на поле с первых минут на протяжении последних восьми матчей.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов. Конате, Себаи, Глушенков.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Мирзов, Корян, Казанцев, Алиев.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Магомадов, Ибрахимай.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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