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Стали известны комментаторы на предсезонный турнир в Катаре

18:34
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Названы комментаторы, которые будут работать на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, который состоится в Катаре.

Игры прокомментируют Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Тимур Журавель и Роман Трушечкин.

Турнир с участием «Спартака», «Локомотива», «Ростова», а также белградского «Партизана», пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.

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