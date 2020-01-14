Стали известны комментаторы на предсезонный турнир в Катаре
18:34
Названы комментаторы, которые будут работать на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, который состоится в Катаре.
Игры прокомментируют Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Тимур Журавель и Роман Трушечкин.
Турнир с участием «Спартака», «Локомотива», «Ростова», а также белградского «Партизана», пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.
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