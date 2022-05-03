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ЦСКА выкупит у «Лилля» Языджи за 11 миллионов евро

Агент Языджи заявил, что ЦСКА выкупит футболиста за 11 миллионов евро
Роман Шишов
Корреспондент
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Футбольный агент Адам Чебеджи назвал сумму, за которую ЦСКА намерен выкупить полузащитника Юсуфа Языджи.

25-летний турецкий хавбек выступает за армейцев на правах аренды из французского «Лилля».

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится, — цитирует агента Sport24 . — Срок контракта — три года, сумма выкупа — 11 миллионов. Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких».

В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-03-agent-yazydzhi-tsska-vykupit-yusufa-za-11mln-yevro-kontrakt-na-tri-goda
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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П
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И К Ж
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