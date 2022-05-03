ЦСКА выкупит у «Лилля» Языджи за 11 миллионов евро
Агент Языджи заявил, что ЦСКА выкупит футболиста за 11 миллионов евро
Футбольный агент Адам Чебеджи назвал сумму, за которую ЦСКА намерен выкупить полузащитника Юсуфа Языджи.
25-летний турецкий хавбек выступает за армейцев на правах аренды из французского «Лилля».
«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится, — цитирует агента Sport24 . — Срок контракта — три года, сумма выкупа — 11 миллионов. Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких».
В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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|
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|6
|9
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|27
|
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|Уфа
|27
|4
|11
|12
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|23
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
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Гамид Агаларов
Уфа
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Ростов
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Сочи
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Реми Кабелла
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