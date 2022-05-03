«Приличный и совсем не простой уровень конкуренции». Геркус выступил за вступление России в Азиатскую конфедерацию футбола
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поддержал вступление России в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, в поддержку этого шага есть несколько аргументов.
«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене, — написал Геркус в Telegram-канале. — И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию.
Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира. Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают 4 сборные, есть все шансы быть в этой четверке.
Кроме того, если говорить о сборных, в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выиграла чемпионат мира.
Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?
Теперь о клубах. Там уровень соперников сильно ниже, чем в Европе. Это факт, и спорить бессмысленно. Но зато можно ставить (и иметь на то основания) цель выиграть Азиатскую лигу чемпионов и Кубок Азиатской конфедерации. И не забываем, что победитель АЛЧ получает путевку на клубный чемпионат мира, на котором наши клубы сыграть шансов не имеют.
Среди клубов-соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Киргизии. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде. Да и в другие страны региона: на Ближний Восток, в Восточную Азию, уверен, многим болельщикам будет крайне интересно слетать.
Это возможность прорекламировать нашу премьер-лигу на новых территориях, выгодно продать туда медиаправа, посмотреть и привлечь к нам интересных местных игроков. В целом плюсы есть.
Я бы очень серьезно отнесся к этому варианту. Если все делать быстро, то можно уже через сезон вернуться в международный футбол".
Напомним, российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Об этом УЕФА сообщил вчера, 2 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0