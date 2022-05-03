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«Приличный и совсем не простой уровень конкуренции». Геркус выступил за вступление России в Азиатскую конфедерацию футбола

Геркус заявил, что хочет поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поддержал вступление России в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, в поддержку этого шага есть несколько аргументов.

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене, — написал Геркус в Telegram-канале. — И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию.

Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира. Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают 4 сборные, есть все шансы быть в этой четверке.

Кроме того, если говорить о сборных, в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выиграла чемпионат мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?

Теперь о клубах. Там уровень соперников сильно ниже, чем в Европе. Это факт, и спорить бессмысленно. Но зато можно ставить (и иметь на то основания) цель выиграть Азиатскую лигу чемпионов и Кубок Азиатской конфедерации. И не забываем, что победитель АЛЧ получает путевку на клубный чемпионат мира, на котором наши клубы сыграть шансов не имеют.

Среди клубов-соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Киргизии. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде. Да и в другие страны региона: на Ближний Восток, в Восточную Азию, уверен, многим болельщикам будет крайне интересно слетать.

Это возможность прорекламировать нашу премьер-лигу на новых территориях, выгодно продать туда медиаправа, посмотреть и привлечь к нам интересных местных игроков. В целом плюсы есть.

Я бы очень серьезно отнесся к этому варианту. Если все делать быстро, то можно уже через сезон вернуться в международный футбол".

Напомним, российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Об этом УЕФА сообщил вчера, 2 мая.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше
Илья Геркус
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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Зенит – Рубин
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