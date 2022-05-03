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Губерниев: «Азиатская конфедерация футбола для России — утопия»

Губерниев заявил, что в Азии не примут российские футбольные клубы
Роман Шишов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российский футбол должен стремиться к возвращению в Европу, а не думать об участии в азиатских международных турнирах и вступлении в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его словам, это утопия, а Россия — европейская страна.

«И еще по поводу отстранения нашего футбола! Азиатская федерация для России — утопия! Нас туда не возьмут, в том числе из-за возможных ответных санкций! Так что надо пытаться восстанавливаться в Европе! Так или иначе! И вообще, Россия — европейская страна!» — написал Губерниев.

Напомним, российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Об этом УЕФА сообщил вчера, 2 мая.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

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Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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