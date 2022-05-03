Губерниев заявил, что в Азии не примут российские футбольные клубы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российский футбол должен стремиться к возвращению в Европу, а не думать об участии в азиатских международных турнирах и вступлении в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его словам, это утопия, а Россия — европейская страна.

«И еще по поводу отстранения нашего футбола! Азиатская федерация для России — утопия! Нас туда не возьмут, в том числе из-за возможных ответных санкций! Так что надо пытаться восстанавливаться в Европе! Так или иначе! И вообще, Россия — европейская страна!» — написал Губерниев.

Напомним, российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Об этом УЕФА сообщил вчера, 2 мая.