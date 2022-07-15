Спортивный директор «Торпедо»: «Смольников близок к подписанию контракта с клубом»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал возможный переход защитника Игоря Смольникова.

«Смольников действительно близок к подписанию контракта с «Торпедо». Срок? Объявим на сайте», — приводит слова Ляпина Sport24.

Ранее об интересе к игроку сообщалось со стороны «Химок». По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.