Спортивный директор «Торпедо»: «Смольников близок к подписанию контракта с клубом»
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал возможный переход защитника Игоря Смольникова.
«Смольников действительно близок к подписанию контракта с «Торпедо». Срок? Объявим на сайте», — приводит слова Ляпина Sport24.
Ранее об интересе к игроку сообщалось со стороны «Химок». По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».
В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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