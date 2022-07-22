Стала известна дата матча «Спартак» — «Зенит»

22 июля на сайте РПЛ было опубликовано полное расписание матчей с шестого по десятый туры.

Стала известна дата матча «Спартак» — «Зенит». Игра состоится в воскресенье, 4 сентября.

Начало матча — в 20:00 по московскому времени.