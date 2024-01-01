Обляков: «Всех с Новым годом! Берегите себя»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поздравил подписчиков с Новым годом. Хавбек опубликовал видео в Telegram-канале, в котором пожелал всем счастья и здоровья.

«Друзья, всем привет! Поздравляю всех с Новым годом! Всем счастья и здоровья. Любите спорт и занимайтесь им. Берегите себя», — сказал Обляков.

В этом сезоне 25-летний игрок провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.