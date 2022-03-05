Смородская: «Динамо» обыграет «Спартак». Не понимаю, чем занимается Ваноли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».

«Думаю, что фаворит в этом матче максимально очевиден — «Динамо». Я пока не понимаю, чем занимается Ваноли в «Спартаке». Проигранное дерби ЦСКА показало, что игроки сейчас не понимают итальянца. «Динамо» обыграет красно-белых, потому что у них команда, а не сборище непонятно чего! В любом случае, предстоящее дерби будет ярким и интересным. Я надеюсь, что будет большое количество забитых мячей» — сказала Смородская «СЭ».

В своем первом официальном матче во главе красно-белых Паоло Ваноли уступил ЦСКА со счетом 0:2. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.