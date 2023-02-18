Спортивный юрист назвала условие, при котором Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос «СЭ», смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России после получения паспорта РФ.

«Для смены гражданства важны соревнования, организованные ФИФА или конфедерацией. Если после 21 года они не участвовали по линии сборной в соревнованиях, организованных ФИФА или местной конфедерацией, то участие только в Олимпиаде не будет засчитано как ограничение. При смене спортивного гражданства по процедуре ФИФА они могут быть заявлены для участия в соревнованиях за сборную России», — сказала Анцелиович «СЭ».

В субботу, 18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо перешел в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2021 года.