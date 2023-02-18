Представитель Багринцева: «Эдуард может играть в Европе в любом клубе»

Представитель полузащитника «Дубницы» Эдуарда Багринцева ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Багринцев будет играть второй круг в «Дубнице». Все зависит от него, как и от любого профессионального футболиста. У него огромный потенциал, но он сам должен его реализовать. Мы все ему максимально поможем. Он один из самых талантливых молодых игроков в России, это факт, но, он должен реализовать себя здесь и сейчас. Не завтра, времени уже нет. Уверен, он уже все понял за эти два-три месяца дома. Эдуард может играть в Европе в любом клубе, но он просто обязан давать 101% в каждой тренировке и в каждой игре», — приводит Metaratings.ru слова представителя футболиста.

Багринцев является воспитанником академии ЦСКА. В сентябре 2022 года московский клуб продал игрока «Дубнице» из второй лиги Словакии. В составе словацкой команды Багринцев провел 9 матчей, в которых забил гол и сделал одну результативную передачу.