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Сегодня, 13:09

«Зоркий» выразил соболезнования в связи со смертью 29-летнего Козлова

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Зоркого» выразила соболезнования близким полузащитника команды Александра Козлова.

«Сегодня на 29-м году жизни скончался полузащитник «Зоркого» Александр Козлов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — говорится в сообщении.

15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

Александр Козлов
ФК Зоркий
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