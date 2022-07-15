«Зоркий» выразил соболезнования в связи со смертью 29-летнего Козлова
Пресс-служба «Зоркого» выразила соболезнования близким полузащитника команды Александра Козлова.
«Сегодня на 29-м году жизни скончался полузащитник «Зоркого» Александр Козлов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — говорится в сообщении.
15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».
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15
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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