Спортивный директор «Тамбова»: «Завтра должны взять Кардозу в аренду, осталось лишь уладить детали»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб практически договорился об аренде полузащитника «Динамо» Мигела Кардозу до конца сезона-2019/20.

— Договоренность уже есть, все уже на финишной прямой, — сказал Худяков. — Осталось лишь уладить все нюансы. Завтра должны все подписать. У Кардозу большая зарплата, мы будем выплачивать минимальную часть, в основном футболисту будет платить «Динамо». Для московского клуба важно, чтобы у португальца была игровая практика. Еще один момент — по договоренности, против самого «Динамо» в 21-м туре Кардозу сыграть не сможет.

Португалец перешел в «Динамо» летом 2018 года, в сезоне-2019/20 Кардозу провел 6 матчей в составе бело-голубых в чемпионате России, на его счету 1 гол. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года. (Иван Торопцев)