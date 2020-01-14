Спортивный директор «Тамбова»: «Вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что на данный момент клуб не ведет переговоров со «Спартаком» по приобретению полузащитника Джано Ананидзе. Ранее в Telegram-канале «Футбольный Биги» появилась информация о том, что Джано может сменить клуб этой зимой.

— Пока никакой конкретики нет, — прокомментировал спортивный директор «Тамбова» корреспонденту «СЭ» Константину Алексееву. — Но вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели.

В этом сезоне 27-летний грузинский футболист сыграл в 10 матчах за «Спартак» в разных турнирах и отметился одной голевой передачей.