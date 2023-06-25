Агент Ленини заявил, что футболист хочет уйти из «Краснодара»

Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что полузащитник Кевин Ленини намерен покинуть «Краснодар».

«Кевин хочет уйти из «Краснодара». Работаем над этим», — приводит «РБ Спорт» слова Фернандеса.

Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча в составе «быков», отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.