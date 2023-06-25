Агент Ленини заявил, что футболист хочет уйти из «Краснодара»
Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что полузащитник Кевин Ленини намерен покинуть «Краснодар».
«Кевин хочет уйти из «Краснодара». Работаем над этим», — приводит «РБ Спорт» слова Фернандеса.
Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча в составе «быков», отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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4
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|0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
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|0
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|0-0
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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