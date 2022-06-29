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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о приобретении новых игроков в состав клуба

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, сколько клуб планирует подписать новых игроков в текущее межсезонье.

«Конечно, уже буквально на этом сборе. Сегодня ночью приедет игрок, завтра вечером, в пятницу должен еще один приехать. Еще три-четыре новичка у «Оренбурга» будет», — цитирует Sport24 Андреева.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-29-sportivnyy-direktor-orenburga-u-kluba-budet-yeshche-tri-chetyre-novichka
Дмитрий Андреев
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