Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о приобретении новых игроков в состав клуба
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, сколько клуб планирует подписать новых игроков в текущее межсезонье.
«Конечно, уже буквально на этом сборе. Сегодня ночью приедет игрок, завтра вечером, в пятницу должен еще один приехать. Еще три-четыре новичка у «Оренбурга» будет», — цитирует Sport24 Андреева.
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
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|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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