Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в матче с «Зенитом»
Директор по коммуникациями ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении российских фигуристок поддержать московских армейцев в товарищеском матче против «Зенита».
«Уже сегодня вечером российские фигуристки: Дарья Усачева, Майя Хромых и Евгения Тарасова придут на матч с «Зенитом» поболеть за армейский клуб. Думаю, что вчерашний товарищеский матч на базе клуба был только началом нашего сотрудничества с российскими фигуристками», — сказал Брейдо «СЭ».
Во вторник, 28 июня, фигуристки Камила Валиева, Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова посетили тренировку армейцев и поиграли в футбол с игроками ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках «Кубка Матч Премьер» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.00 мск.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -