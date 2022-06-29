Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в матче с «Зенитом»

Директор по коммуникациями ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении российских фигуристок поддержать московских армейцев в товарищеском матче против «Зенита».

«Уже сегодня вечером российские фигуристки: Дарья Усачева, Майя Хромых и Евгения Тарасова придут на матч с «Зенитом» поболеть за армейский клуб. Думаю, что вчерашний товарищеский матч на базе клуба был только началом нашего сотрудничества с российскими фигуристками», — сказал Брейдо «СЭ».

Во вторник, 28 июня, фигуристки Камила Валиева, Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова посетили тренировку армейцев и поиграли в футбол с игроками ЦСКА.