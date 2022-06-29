Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:22

Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в матче с «Зенитом»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациями ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал о намерении российских фигуристок поддержать московских армейцев в товарищеском матче против «Зенита».

«Уже сегодня вечером российские фигуристки: Дарья Усачева, Майя Хромых и Евгения Тарасова придут на матч с «Зенитом» поболеть за армейский клуб. Думаю, что вчерашний товарищеский матч на базе клуба был только началом нашего сотрудничества с российскими фигуристками», — сказал Брейдо «СЭ».

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фигуристки группы Тутберидзе вышли против футболистов ЦСКА. И обыграли их!

Во вторник, 28 июня, фигуристки Камила Валиева, Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова посетили тренировку армейцев и поиграли в футбол с игроками ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках «Кубка Матч Премьер» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.00 мск.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дарья Усачева
Евгения Тарасова
Майя Хромых
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о приобретении новых игроков в состав клуба

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чему научился у Валерия Карпина в «Ростове»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости