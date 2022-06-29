Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Балтикой»

29 июня «Спартак» проведет товарищеский матч против «Балтики». Стал известен состав красно-белых на эту встречу.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Кофрие, Жишулев, Классон, Рассказов,Маслов, Маркитесов, Пруцев, Толстопятов, Зиньковский, Вл.Шитов, Вит.Шитов.

Ранее «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Аланией» (2:2). Игра проходила в закрытом режиме.