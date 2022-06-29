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Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Балтикой»

Иван Шитик
Корреспондент
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29 июня «Спартак» проведет товарищеский матч против «Балтики». Стал известен состав красно-белых на эту встречу.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Кофрие, Жишулев, Классон, Рассказов,Маслов, Маркитесов, Пруцев, Толстопятов, Зиньковский, Вл.Шитов, Вит.Шитов.

Ранее «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Аланией» (2:2). Игра проходила в закрытом режиме.

ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
4
7
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